Lazio, scintille tra Lotito e Sarri: il caso Maldini accende il confronto

In casa Lazio il clima resta teso. Mentre la stagione entra nella fase decisiva, prosegue anche il confronto a distanza tra il presidente Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo episodio è emerso nel post partita della sfida contro l’Atalanta, con al centro l’utilizzo di Daniel Maldini.

Il presidente avrebbe rivendicato l’acquisto del giocatore come esterno offensivo, mentre Sarri ha ribadito con fermezza il proprio ruolo, sottolineando che le scelte tecniche spettano all’allenatore. Un botta e risposta che testimonia le diverse visioni tra società e guida tecnica.

La sensazione è che a fine stagione sarà inevitabile un confronto diretto. Sarri punta a chiudere l’annata con almeno una finale di Coppa Italia, risultato che potrebbe dare un senso al lavoro svolto. Dall’altra parte Lotito dovrà affrontare diverse questioni delicate: dodici giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027, il rischio di cambiare allenatore per il terzo anno consecutivo e la prospettiva di un mercato con margini economici limitati.

Il futuro della Lazio passerà quindi anche da questo equilibrio ancora tutto da definire tra panchina e dirigenza.