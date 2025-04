Funerali Suor Paola, Lotito: "Persona fuori dal comune. Proseguiremo il suo percorso…"

Questa mattina presso la chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio si sono tenuti i funerali di Suor Paola, scomparsa nella serata di martedì dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Suor Paola ricordata con grande affetto da tutti i tifosi laziali ha lasciato un segno indelebile, questa mattina sono state molte le figure del mondo biancoceleste accorse per l'ultimo saluto.

Il Presidente Lotito a margine dei funerali ha ricordato con affetto e commozione Suor Paola davanti ai microfoni dei cronisti presenti.

Era una persona che si è dedicata agli altri trascurando anche la sua salute, ha rimesso in piedi una forma di sussistenza e apporto per le persone meno fortunate che hanno avuto disavventure o che provengono da altri paesi. Ha cercato di supportarle in tutti i modi ospitandole nella So.Spe, la casa famiglia, che è un punto di riferimento per le persone in grande difficoltà e mi riferisco ai bambini, le madri. Lei è stata una persona che l’ha fatto col cuore, con passione, dedizione e quel sorriso disarmante.