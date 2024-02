Lazio-Bayern| Ecco tutte le iniziative per i tifosi nel pre-partita del match

Ormai ci si sta avvicinando sempre più a quella che molti considerano la partita domani, infatti domani alle ore 21.00 sul prato dello Stadio Olimpico la Lazio affronterà i bavaresi del Bayern Monaco. Lo stadio si sta avvicinando al tutto esaurito con ormai pochissimi posti rimasti disponibili in Tribuna Tevere e una più ampia disponibilità in Monte Mario, che la società spera di colmare entro domani. Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso note tutte le iniziative che coinvolgeranno il popolo biancoceleste durante l'attesa del match: come sempre sarà presente il DJ set che farà ballare i tifosi sugli spalti dall'apertura dei cancelli fino a fine partita, poi prima del match ci saranno due esibizioni di due grandissimi artisti, infatti prima della lettura delle formazioni il violinista Andrea Casta sotto la Curva Nord suonerà un medley di canzoni ed infine il momento più atteso con Mattia Briga che intonerà live le note di "My Way" prima dell'ingresso delle due squadre sul rettangolo di gioco.

L'atmosfera sarà dunque caldissima fin da subito, la Curva Nord ha già preparato la coreografia e accompagnerà la squadra con il tifo fino all'ultimo secondo, non resta che attendere domani.

Ecco l'articolo pubblicato sul sito della Lazio con tutte le informazioni: