Rocchi: "Sarò sempre un tifoso della Lazio. Il derby…"

Sono i giorni più concitati della Capitale quelli che precedono un derby. Qualsiasi ambiente, bar, salotto, negozio, inizia a rumoreggiare su quella che sarà la stracittadina. Le radio impazzano e l'attesa è febbrile.

Tommaso Rocchi, attuale allenatore della Primavera del Guidonia Montecelio e uno che in carriera di derby ne ha giocati, è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Laziale per commentare quello che sarà il derby.

Le parole di Tommaso Rocchi a Radio Laziale

Sarò sempre un tifoso della Lazio. L'aspetto mentale nel derby è fondamentale, è una partita diversa in cui conta l'atteggiamento, la voglia di vincere e trasmettere sul campo quello che ti dà la gente.

Su Sarri

Io penso che Sarri abbia già in testa come preparare la partita. Sicuramente avrà studiato un aspetto tecnico-tattico da trasmettere alla squadra. Sotto quello emotivo ha l'esperienza per gestire i giocatori, trasmettendo voglia e determinazione, ma evitando che il troppo vada a condizionare l'aspetto di gara.

Sull'avvio difficile della Lazio

L'avvio difficile potrebbe aver portato via un po' di entusiasmo. Sicuramente bisogna riflettere sotto questo aspetto e lavorarci. Siamo comunque all'inizio del campionato e anche il blocco del mercato può aver influito nella gestione e inconsciamente togliere qualcosa.

Su Pedro