Rocchi: "Sarò sempre un tifoso della Lazio. Il derby…"
Tommaso Rocchi è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Laziale per commentare quello che sarà il derby
Sono i giorni più concitati della Capitale quelli che precedono un derby. Qualsiasi ambiente, bar, salotto, negozio, inizia a rumoreggiare su quella che sarà la stracittadina. Le radio impazzano e l'attesa è febbrile.
Tommaso Rocchi, attuale allenatore della Primavera del Guidonia Montecelio e uno che in carriera di derby ne ha giocati, è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Laziale per commentare quello che sarà il derby.
Le parole di Tommaso Rocchi a Radio Laziale
Sarò sempre un tifoso della Lazio. L'aspetto mentale nel derby è fondamentale, è una partita diversa in cui conta l'atteggiamento, la voglia di vincere e trasmettere sul campo quello che ti dà la gente.
Su Sarri
Io penso che Sarri abbia già in testa come preparare la partita. Sicuramente avrà studiato un aspetto tecnico-tattico da trasmettere alla squadra. Sotto quello emotivo ha l'esperienza per gestire i giocatori, trasmettendo voglia e determinazione, ma evitando che il troppo vada a condizionare l'aspetto di gara.
Sull'avvio difficile della Lazio
L'avvio difficile potrebbe aver portato via un po' di entusiasmo. Sicuramente bisogna riflettere sotto questo aspetto e lavorarci. Siamo comunque all'inizio del campionato e anche il blocco del mercato può aver influito nella gestione e inconsciamente togliere qualcosa.
Su Pedro
Pedro penso che sia un giocatore da sfruttare in una partita del genere, io lo farei giocare e userei gli altri a partita in corso.