Ajax-Lazio, scelto l'arbitro del match: ecco di chi si tratta

Dopo la grande vittoria in casa del Napoli, la Lazio è pronta a tornare in campo e lo farà in Europa League: di fronte ci sarà l'Ajax e i biancocelesti dovranno fare a meno del proprio pubblico in trasferta. Sarà una gara complicata visto il livello dell'avversario ma la Lazio vorrà difendere il primo posto a tutti i costi. In queste ore è stato scelto l'arbitro che dirigerà il match in programma giovedì alle ore 21:00.

Ajax-Lazio, scelto l'arbitro del match

L'arbitro che dirigerà Ajax-Lazio sarà lo slovacco Ivan Kružliak.

La squadra arbitrale completa di Ajax-Lazio

Arbitro: Ivan Kružliak (SVK);

Assistenti: Hancko (SVK);

IV Uomo: Kralović (SVK);

VAR: Kwiatkowski (POL);

AVAR: Delajod (FRA).