La Top 11 di giornata: presente un calciatore della Lazio

Con le gare di ieri si è concluso anche il trentaquattresimo turno di Serie A: la Lazio non riesce più a vincere davanti ai propri tifosi, Pedro salva i suoi dalla sconfitta. Dal quarto al quinto posto ci sono soltanto tre punti di differenza, cinque squadre appaiate in pochissimi punti. In caso di vittoria di ieri, i biancocelesti avrebbero agganciato la Juventus al quarto posto: occasione sprecata ma, visto lo svantaggio di due gol contro il Parma, il punto conquistato è sicuramente guadagnato. Nel profilo Instagram di WhoScored è uscita la Top 11 di giornata: ecco i calciatori presenti nella formazione tipo.

Pedro - Fraioli

Serie A, la Top 11 di giornata: c’è un calciatore della Lazio

Nella formazione tipo non poteva mancare Pedro: lo spagnolo, con la sua doppietta in cinque minuti ha evitato una sconfitta pesante. Con i due gol di ieri ha raggiunto quota otto in campionato, considerando anche l’Europa League ne ha siglati dodici in stagione. La Lazio è la squadra con più gol dalla panchina, Pedro è l’uomo in più dei biancocelesti.

Serie A, la Top 11 della trentaquattresima giornata