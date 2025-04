Sei squadre per due posti in Champions, decisivi gli scontri diretti: la Lazio può sperare

Mancano oramai quattro partite alla fine del campionato di Serie A 2024-2025. Questa è stata una stagione particolare e, nonostante i titoli di coda, ancora la classifica non è ben delineata: in questo ultimo mese potrebbe succedere di tutto, una fra Inter e Napoli porterà a casa lo scudetto, altrettanto interessante è la corsa Champions con almeno 6 pretendenti, se consideriamo Lazio, Roma, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Milan e Juventus.

Sei squadre due posti in Champions

Ancora incerte le sorti delle squadre più blasonate di Serie A che aspirano alla Champions o all’Europa League, le due competizioni europee più ambite. Nelle prossime settimane si disputeranno ben 5 scontri diretti per due posti in palio in Champions e 6 squadre pretendenti con un intervallo di 6 punti. Si parte dall’Atalanta, 65 punti, fino ad arrivare alla Fiorentina, ottava con 59, in palio per tutte e tre le competizioni.

La variabile del Milan o del Bologna

A rendere il tutto più complicato, anche la variabile del Milan che, aritmeticamente, è ancora in corso (54 punti) ma il cui destino è legato all’esito della finale di Coppa Italia col Bologna. Se a vincere la Coppa Italia saranno davvero i rossoneri, la quinta classificata andrà in Europa League e la sesta Conference: questo potrebbe riguardare soprattutto la Lazio di Baroni. La Juventus quarta ha il destino nelle proprie mani, ma avrà anche due scontri diretti in trasferta tra cui uno contro la Lazio, determinata a tonare a vincere in casa dopo il pareggio di ieri contro il Parma. Non va dimenticata la Roma che, con Ranieri in panchina, ha ritrovato una continuità ammirevole e potrebbe strappare un posto in Europa alle altre pretendenti (tra cui la Lazio, avendo il dato sugli scontri diretti a favore)

