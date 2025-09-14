Sassuolo-Lazio, Marusic: "Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, dopo il rosso eravamo nervosi"

Una dolorosa sconfitta al Mapei Stadium, la rosa biancoceleste non è riuscita a scendere in campo con una mentalità ed energia vincente, infatti, è stato il club guidato dal mister Fabio Grosso ad avere la meglio nell'incontro di stasera. Al termine del match Sassuolo-Lazio Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Adam Marusic a Dazn

Sui tifosi

Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qui, al derby non deve mancare nulla, dobbiamo vincere per tutti noi e la nostra gente.

Sulla sconfitta contro il Sassuolo

Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, poi tutti hanno cambiato atteggiamento dopo il rosso annullato, eravamo nervosi per questa cosa, non deve succedere perché dobbiamo restare concentrati e lottare su ogni pallone.

Sulle prestazioni e sul mister Sarri

Abbiamo parlato molto, non dobbiamo cercare alibi sul mercato giocando ogni partita come se fosse l’ultima. Conosciamo Sarri e non è cambiato nulla.

Le dichiarazioni di Adam Marusic a LSC

Sull'incontro

Una sconfitta che brucia sicuramente, penso che è stata un’altra partita rispetto a Como, che abbiamo provato a giocare i primi quindici,venti minuti, ma dopo non so nemmeno io perché abbiamo smesso di giocare. In questo periodo dobbiamo essere più lucidi, con più motivazione e più fame per fare male all’avversario. Dobbiamo analizzare bene la partita e tra sette giorni abbiamo una partita molto importante.

Sui sentimenti che sta provando

C’è più rabbia che delusione perché so che potevamo fare meglio. Dopo il loro gol abbiamo provato a giocare e abbiamo avuto qualche occasione. Una sconfitta che brucia e chiedo scusa a tutti i tifosi venuti fino a qui, erano tantissimi. Spero possiamo fargli un grande regalo prossima settimana.

Sul derby

Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che sono sempre stati con noi e penso che ognuno di noi debba dare il massimo, entrare con l’approccio giusto e con la fame per portare i tre punti a casa.

Sulla disdetta a Como