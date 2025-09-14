Sassuolo-Lazio, Ianni nel post: “Dovevamo fare di più, ma il pareggio sarebbe stato giusto”

Con alle spalle una settimana di pausa per le Nazionali e davanti un calendario fitto di insidie, Sassuolo e Lazio si sono affrontate in un match che valeva più del semplice risultato. Per chi cercava conferme e per chi invece doveva rialzarsi, la gara del Mapei Stadium ha rappresentato un banco di prova significativo, destinato a pesare nelle dinamiche delle prossime giornate. L’obiettivo della continuità riguardava proprio la Lazio - che, la prossima settimana, affronterà la Roma (uscita sconfitta dal match casalingo contro il Torino) nel derby della capitale - che avrebbe dovuto dare una risposta dopo le prime due giornate di campionato. Al termine della partita, conclusasi con il risultato di 0-1 per i neroverdi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il vice mister biancoceleste Ianni. Il vice allenatore è intervenuto nell’intervista post partita al posto di Sarri il quale ha dovuto abbandonare lo stadio, allo scadere dei 90 minuti, per problemi familiari.

