Lazio e i nomi sulla fascia: piace Martin del Genoa e non solo

Una frase sentita e risentita: il calciomercato non dorme mai. Arrivano dopo la mezzanotte degli aggiornamenti in casa Lazio sui nomi che potrebbero arrivare nella capitale. A riportarlo è il sito Alfredopedulla.com. Su tutti a spiccare è il forte interessamento dei capitolini per Aaron Martin, 28enne reduce da una stagione di rilievo con la maglia del Genoa. Per lui parlano i numeri, ben 8 assist in questa stagione e una esperienza non da poco che potrebbe fare il caso per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. La lista non finisce qui, altri i profili emersi questa sera dal sito dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Gli altri profili sondati dalla Lazio

La costruzione della nuova Lazio di Maurizio Sarri sembra voler mettere il suo primo mattone nel ruolo di terzino sinistro. E' li che si sta muovendo insistentemente il calciomercato laziale con sondaggi ed ipotesi. Un altro nome che è rimbalzato oggi nell'ambiente è quello di Emerson Palmieri, vecchio pallino dell'allenatore toscano. Sempre dall'Inghilterra arriva un altro profilo gradito particolarmente a Sarri: Ben Chillwell.

La situazione Nuno Tavares

Il terzino portoghese è stato riscattato da poche settimane dall'Arsenal e ora la Lazio potrà usufruire delle sue prestazioni fino a giugno 2029. Nonostante ciò la sua posizione è in bilico. Nuno Tavares viene da un'ottima stagione con la Lazio, sopratutto nella prima parte di campionato dove ha sfornato prestazioni impressionanti e una serie di assist importanti, questo ha di conseguenza attirato tanti club e la società di Lotito ha bisogno di incassare per poter cucire la squadra più adatta al gioco di Maurizio Sarri. Di conseguenza Nuno Tavares potrebbe esser venduto al giusto prezzo, considerando anche che il 40% della cifra incassata a Formello dovrà esser girata al club di Londra.