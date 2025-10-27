Batosta Inter, Mkhitaryan fermo un mese: out contro la Lazio
Risentimento muscolare per Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista dovrebbe saltare i prossimi impegni con l'Inter tra cui anche la Lazio
Non solo il Napoli dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne per le prossime sfide di Serie A e Champions League, ma anche in casa Inter c’è preoccupazione per l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, infortunatosi proprio nella sfida contro i partenopei, ha subito un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, che lo ha costretto a chiedere il cambio già nel primo tempo.
Mkhitaryan out contro la Lazio
Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato un infortunio che lo terrà fuori per circa un mese, con un rientro previsto indicativamente per fine novembre. Con questi tempi di recupero, è molto improbabile che Mkhitaryan possa essere a disposizione per la sfida contro la Lazio del 9 novembre alle 20:45 allo stadio San Siro, così come per il derby di Milano contro il Milan in programma il 23 novembre.
Si tratta di una tegola pesantissima per il tecnico Cristian Chivu, già alle prese con l’infortunio di Thuram, che ha costretto il club a fare a meno dell'attaccante francese negli ultimi impegni.
La nota dell'Inter
Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nel comunicato nerazzurro -. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima.