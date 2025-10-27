Tegola Napoli, stop lungo per Kevin De Bruyne: rischia di saltare la Lazio

Per il Napoli di Antonio Conte, la vittoria contro l’Inter sembra ormai un ricordo lontano: nelle ultime ore è stato comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne, a seguito dell’infortunio subito proprio nella sfida contro i nerazzurri.

L’infortunio è avvenuto nel momento in cui l’ex Manchester City aveva battuto il rigore che aveva portato temporaneamente in vantaggio il Napoli: dopo la smorfia del calciatore, è stato evidente da subito che avesse sentito un problema alla coscia destra. Questa mattina De Bruyne si è sottoposto a controlli e accertamenti per valutare l’entità dell'infortunio.

Le notizie arrivate in casa Napoli, però, sono decisamente negative: Conte dovrà fare i conti con l’assenza prolungata del centrocampista belga, una perdita significativa per la squadra in questo momento della stagione.

I tempi di recupero: l'ex City rischia di saltare la Lazio?

Secondo quanto ho raccolto dal Corriere dello sport, i tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi e variano dai tre ai quattro mesi di assenza. Questo mette seriamente in difficoltà il tecnico salentino, che dovrà fare profonde valutazioni sui sostituti da schierare in vista dei numerosi big match a cui il Napoli è chiamato: tra cui la sfida contro la Lazio, in programma il prossimo 4 gennaio alle ore 12:30. Impegno a cui, al momento, non si ha la certezza se il belga riuscirà a recuperare in tempo.

Il comunicato del Napoli