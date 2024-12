Napoli-Lazio, i precedenti di Baroni contro i partenopei

Tre gol di Noslin e un calcio di rigore fallito da Zaccagni, per una Lazio che dopo la domenica storta del Tardini ha reagito in Coppa Italia, battendo il Napoli di Antonio Conte, che ritroverà domani sera alle 20.45, stavolta al Maradona. Dopo aver ricevuto diverse critiche per la formazione scelta per la sfida di giovedì, il Napoli cercherà i tre punti con il suo undici migliore, con l'obiettivo di rispondere all'Atalanta, uscita vincente dal match di ieri sera contro il Milan di Fonseca. In attesa di capire la gestione di Nuno Tavares e Dia all'interno dei novanta minuti, certa è l'assenza di Rovella, costretto allo stop dalla squalifica rimediata al Tardini la scorsa domenica.

I precedenti

Quello di domani sera sarà l'ottavo precedente per Marco Baroni contro il Napoli, per un bilancio arricchito dal primo successo ottenuto poche ore fa, in occasione dell'ottavo di finale vinto contro i partenopei. Con un Noslin da assoluto protagonista, i biancocelesti hanno da subito trovato il modo di cancellare la delusione legata alla sconfitta di Parma: dopo un ottimo rendimento offerto in Serie A, abbinato al percorso di assoluto valore dimostrato in Europa League, anche in Coppa Italia Zaccagni e compagni hanno fatto il primo passo nella competizione. Quello di giovedì è stato il primo successo ottenuto da Baroni contro la società partenopea, dopo che i precedenti sei incontri avevano costruito un bilancio da cinque sconfitte e un pareggio, emerso tra le esperienze di Benevento, Frosinone, Lecce ed Hellas Verona.

Alti e bassi nelle sfide ai partenopei per Baroni, certamente non aiutato dalla differenza tecnica tra le squadre in campo. Due le sconfitte rimediate contro il Napoli tra le panchine di Benevento e Frosinone, mentre nel 2022-2023 il Lecce stupì tra andata e ritorno, considerando che era opposto alla squadra di Spalletti diventata poi campione d'Italia.

Il pareggio ottenuto alla guida del Lecce

Siamo alla quarta giornata di Serie A quando il Lecce di Baroni sfida al Maradona il Napoli di Spalletti, per una sfida terminata 1-1: a metà primo tempo è Elmas a regalare il vantaggio ai padroni di casa, con Colombo a riportare la gara in parità solo quattro minuti dopo. Al ritorno finì invece 1-2 in favore di Simeone e compagna, con l'argentino che portò in vantaggio ai suoi in avvio di primo tempo. Nella ripresa immediato il pareggio di DI Francesco, poi reso vano dall'autogol di Gallo.