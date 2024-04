La Repubblica | Zaccagni rinnova. Obiettivo Retegui

Mattia Zaccagni rinnova fino al 2029. Dopo l'addio certo di Felipe Anderson e quelli ormai scontati di Luis Alberto e Kamada, ecco finalmente una buona notizia in casa Lazio. La prossima stagione si ripartirà da Zaccagni, apprezzato dai tifosi per la sua scelta in controtendenza.

Zaccagni

Le cifre

L'accordo è stato trovato sulla base di 3 milioni di euro più bonus, un milione in più rispetto al suo ingaggio attuale. Il suo contratto precedente scadeva nel 2025, con l'interesse della Juve che poteva rappresentare un pericolo, ma è stato prolungato fino al 2029. In arrivo anche l'adeguamento per Casale, altro assistito di Mario Giuffredi.

Occhi puntati su Retegui

Se andrà via Immobile, si punta a sostituirlo con Retegui del Genoa. Il suo cartellino costa intorno ai 25 milioni di euro e la concorrenza non manca.

La Repubblica