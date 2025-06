Gasperini in conferenza: “Vogliamo portare la Roma in alto. Scudetto? Dico che…”

Nella giornata di oggi, presso il centro sportivo di Trigoria, la Roma ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo allenatore: queste le prime parole ufficiali di Gasperini da tecnico giallorosso.

I primi contatti li ho avuto con Claudio Ranieri e mi ha descritto benissimo la realtà della squadra e della società, e le vicissitudini che ci sono state. Poi ho incontrato la proprietà, persone che hanno una grande passione e con progetti ambiziosi che hanno fatto fatica finora a raggiungere. Con me vorrebbero creare qualcosa di costruttivo e forte e ci siamo confrontati sapendo qual è la situazione del Fair Play Finanziario. Vogliono investire nella Roma e farlo bene, per portare la Roma in alto. Tutti da quando sono arrivato mi mettete in guardia sulla situazione di Roma: ma questa deve essere una forza, non una debolezza. Mi parlano della pressione ma io vedo una grande voglia di calcio e queste energie vanno incanalate. Possiamo correggere qualcosa e portare nella direzione giusta le energie che si vedono e che sono straordinarie. Se il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni e Parigi è diventata capitale d'Europa nel calcio vuol dire che si possono fare risultati non solo a Torino o Milano. Il risultato massimo può essere la qualificazione in Champions, in questo momento la Roma non può essere in grado di vincere lo scudetto, poi non si sa mai. Per me il traguardo è rendere questa squadra più forte, con più giocatori da nazionale e internazionali, e alzare il livello per arrivare a poter trattare giocatori che al momento non possiamo trattare. Dobbiamo creare un nocciolo duro e dare continuità, questo fa crescere le squadre.