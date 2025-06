Coppola lascia il Verona e approda al Brighton: il comunicato ufficiale

Coppola si trasferisce al Brighton

Il difensore italiano classe 2003 in questa stagione si è messo in mostra con il Verona, a giugno infatti è arrivato anche l’esordio ufficiale con la nazionale italiana: Coppola ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ma il suo futuro lo vedrà presto in Premier League. Attraverso un comunicato ufficiale, il Verona ha comunicato la sua cessione al Brighton.

Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via OneFootball

Il comunicato ufficiale