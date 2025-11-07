Ladri in casa per un giocatore dell'Inter durante la partita di Champions League

Spiacevole episodio per un calciatore dell'Inter. Il fatto riguarda Alessandro Bastoni che ha subito un furto in casa nella sua villa a Castelli Calepio, un paese di 10mila abitanti sul Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. I ladri hanno approfittato del match di Champions League contro il Kairat Almaty, per fare irruzione in casa e portare via diversi oggetti di valore.

I fatti

Vi è stata una vera e propria ricostruzione dei fatti. Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, quando almeno quattro delinquenti hanno scavalcato il cancello dell'abitazione e sono riusciti a entrare nella casa del calciatore nerazzurro tramite una griglia dell'impianto di areazione. Come riportato da Bergamonews, la banda ha subito puntato la camera da letto e la cabina armadio: anche se manca ancora un elenco preciso degli oggetti rubati, lì i ladri avrebbero sottratto delle borse griffate e degli orologi, tra cui due Rolex. Per mettere a segno il colpo, gli uomini hanno avuto pochi minuti, visto l'allarme è scattato non appena hanno messo piede dentro la villa.

Altri dettagli

Per non farsi riconoscere, i ladri hanno indossato abiti scuri con dei cappellini e delle sciarpe a coprirsi il volto e si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e della vigilanza. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, al momento del furto non c'era nessuno all'interno della villa. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo Operativo di Bergamo.