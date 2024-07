Accordo trovato per Nuno Tavares! L'indiscrezione di Pedullà: "Ora serve quello con gli agenti"

Come riportato negli ultimi giorni, la Lazio sta intensificando i contatti per Nuno Tavares, terzino sinistro dell'Arsenal. Il giocatore portoghese, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Nottingham Forest, ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è quindi un'occasione di mercato a prezzo di saldo. I gunners lo acquistarono nel 2021 dal Benfica per 8 milioni di euro, ma il 24enne, che ora è in uscita dal club, potrebbe salutare per una cifra inferiore.

Pedullà: “Lazio-Arsenal: accordo trovato per Tavares, le cifre”

Secondo quanto raccolto dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe trovato un accordo di massima con l'Arsenal per un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 6 milioni. Ieri si era detto che ci sarebbe stata una call per trovare una quadra, c'è stata e si è conclusa positivamente.

Per strappare il sì del giocatore, un ruolo decisivo nell'affare lo avrebbe avuto Guendouzi: tra il centrocampista francese e Nuno Tavares c'è un'amicizia che dura da anni, prima dai tempi dell'Arsenal, poi al Marsiglia dove il terzino ha giocato in prestito un altro anno.

Ora i contatti riprenderanno frenetici perché manca da sistemare un grande dettaglio: gli accordi con gli agenti. Conosciamo l'importanza degli agenti nel calcio moderno, le commissioni e i dettagli contrattuali possono fare saltare trattative da un momento all'altro. La notizia è che la Lazio ha trovato un accordo e una formula che convince l'Arsenal, ora non resta che attendere per ulteriori sviluppi e vedere come evolverà la trattativa. La sensazione è che, positiva o negativa che sia, si arriverà a una risposta in tempi molto brevi.

Il tweet di Pedullà: