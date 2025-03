Lazio, nuovo infortunio per il Taty: si rischia un lungo stop

Dopo pochi giorni dal brutto ko subito a Bologna, arrivano altre notizie negative in casa Lazio e, questa volta, riguardano sempre il centravanti biancoceleste Castellanos. L’argentino, il 15 febbraio, in occasione del match contro il Napoli, si era infortunato ed è stato fermo quasi un mese, fatto rientrare in occasione della partita contro il Viktoria Plzen il 13 marzo.

Nuovo infortunio per il Taty

Come riporta Il Messaggero, i 60 minuti col Viktoria Plzen sono stati fatali per l’attaccante argentino. Come da programma, nella giornata di ieri, il Taty ha svolto la risonanza al polpaccio destro che gli si è indurito dopo i 60 minuti di Europa League, problema fisico che lo aveva costretto alla panchina contro il Bologna. Non si tratta del solito stiramento e dell’adduttore sinistro che lo ha tenuto fermo poco meno di un mese, ma l’argentino sarà costretto a restare ai box fra le due e le tre settimane.

Il recupero

L’unico aspetto positivo è che il nuovo stop per l’Argentina arriva a campionato e coppa fermi, ma da oggi a Formello si inizierà a lavorare per accorciare i tempi e averlo pronto direttamente per l’Atalanta, partita fissata per i primi di aprile, oppure direttamente per il derby di ritorno. Insomma, si tratta del secondo infortunio in poco tempo che obbliga la Lazio doversi privare del proprio centravanti ancora una volta.