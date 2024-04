Roma-Lazio, la Procura apre un’inchiesta sull’esultanza di Mancini

Le discussioni seguite al derby non si placano, soprattutto per quanto riguarda le celebrazioni di Gianluca Mancini, decisivo nel match Roma-Lazio con il suo gol e alcuni momenti di esultanza particolarmente vivaci davanti ai tifosi della Roma. Durante l'apertura del nuovo impianto sportivo del Palermo, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha toccato l'argomento in un'intervista a Sky Sport, dicendo:

"Non ho commenti da fare... Solo che sono stato messo al corrente dell'apertura di un'inchiesta da parte della Procura, quindi è in corso un controllo".



Il giocatore aveva già presentato le sue scuse per l'atteggiamento esuberante il giorno precedente:

"La mia intenzione non era quella di offendere, ho festeggiato con i miei sostenitori e un certo spirito di goliardia è normale. Le partite sono cariche di tensione, ho brandito la prima bandiera che mi è stata offerta ma è tutto rimasto nell'ambito dei festeggiamenti, senza mancare di rispetto a nessuno".



Tuttavia, le riprese video raccontano un'altra storia: si vede il calciatore che si dirige verso la Curva Sud richiedendo esplicitamente la bandiera al centro della controversia.