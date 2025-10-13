Dia da recuperare, il modulo adesso è un vero rebus

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio continua a perdere pezzi: dopo Zaccagni e Castellanos (oggi sosterrà gli esami, rischia 20-30 giorni di stop) anche Dia non è al top per un problema alla caviglia.

Occhio a Noslin

Noslin - Fraioli

Con il Taty out e con Dia che ha saltato la nazionale per recuperare in vista di Bergamo, ecco che entra in gioco Tijjani Noslin. L'olandese è ancora da inquadrare tatticamente, ma con il solo Dia disponibile contro la squadra di Juric, Noslin può essere una soluzione in più là davanti.

Rebus modulo

Sempre come riportato da Il Corriere dello Sport, l'infortunio di Castellanos aumenta i dubbi sul modulo anti-Atalanta. Il centrocampo torna finalmente a respirare con il rientro di Guendouzi, ma in emergenza ora c'è l'attacco ecco perchè si potrebbe tornare ad un 4-3-3. Prima dello stop del Taty, era stato provato il 4-4-2 con Basic esterno, ma ora è tutto da rivedere. In difesa ci sono pochi dubbi al netto di sconvolgimenti dell'ultimo minuto con Sarri che potrà scegliere anche in base alla tenuta fisica.