Contro l'Atalanta, Sarri è costretto a cambiare: ecco la decisione su Basic
A causa dei vari problemi che hanno intaccato il percorso della Lazio, il mister si è trovato costretto a provare Basic in una posizione completamente diversa.
Sono i diversi problemi della Lazio che hanno costretto Maurizio Sarri a provare Basic, centrocampista croato, come vice di Zaccagni. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il mister biancoceleste si trova con le spalle al muro a causa dei vari infortunati, che hanno costretto l'allenatore toscano a prendere questa drastica decisione.
La decisione su Basic: ecco perché potrebbe giocare proprio lui
Il centrocampista biancoceleste non è da scartare, anzi… Contro Genoa e Torino ha dimostrato quanto vale, ma probabilmente perché ha giocato nel suo ruolo.
Nonostante tutto, però, nella trasferta a Bergamo Basic potrebbe veramente diventare un'ala. Da quella posizione, infatti, Sarri non vede bene né Pedro né Isaksen. Per quanto riguarda Noslin, invece, il mister biancoceleste ha le idee chiare:
È un giocatore difficile per un allenatore, è complicato collocarlo in un contesto. Ha la gamba da esterno ma non lo è propriamente. Potrebbe essere un trequartista ma non ha la giusta qualità. Può essere un centravanti ma non lo è fino in fondo. È un giocatore che in certe situazioni può darci una mano, che ha comunque numeri e qualità.
E' per questi svariati motivi, che nel prossimo match contro l'Atalanta, potremmo vedere Basic davanti a Tavares o Pellegrini. Inoltre, la squadra di Juric sembrerebbe cercare spesso lo scontro fisico, quindi la fisicità del centrocampista croato sarebbe molto utile.
