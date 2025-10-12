Lazio, tra ombre e spiragli, qualcosa si muove a Formello

Non solo brutte notizie per Sarri: un ritorno incoraggia, un infortunio fa tremare la Lazio

Giulia Colacchi /
C’è un clima sospeso intorno alla Lazio di Maurizio Sarri. Mentre i biancocelesti preparano la sfida contro l’Atalanta, a Formello si alternano segnali contrastanti. Da un lato, la paura per lo stop di Taty Castellanos, costretto a fermarsi dopo un problema muscolare accusato nell’allenamento di venerdì scorso. Le prime impressioni non sono confortanti: si teme una lesione, e lo staff medico resta in attesa degli esami per valutare la gravità dell’infortunio.

Vecino torna e riaccende la speranza

Dall’altro lato, una luce: Matias Vecino è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista uruguaiano, ai box da settimane per un guaio muscolare alla coscia, non ha ancora esordito in questa stagione ma potrebbe rivedersi tra i convocati per la trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta, domenica 19 ottobre alle 18.

Emergenza in mezzo al campo, ma l’equilibrio è vicino

Il ritorno di Vecino è una boccata d’ossigeno per un centrocampo ridotto all’osso, dove Sarri ha dovuto reinserire in fretta Toma Basic per fronteggiare le assenze. L’emergenza resta, ma il tecnico può intravedere un piccolo spiraglio di normalità, mentre il destino di Castellanos tiene ancora tutti con il fiato sospeso.

