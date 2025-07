Lotito dimesso dal Gemelli, ora l'incontro con Sarri

Dall’ospedale al campo



Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma e si prepara a tornare operativo su tutti i fronti. Il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, è pronto a riprendere in mano i suoi molteplici impegni, dalla scena politica a quella calcistica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe incontrare tecnico e squadra per dare la propria carica e vicinanza in vista del ritiro di Formello, che inizierà ufficialmente lunedì 14 luglio.

Presenza costante e dialogo con Sarri



Il rinvio della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri – spostata a fine ritiro – potrebbe facilitare la presenza di Lotito accanto all’allenatore fin dalle prime fasi della preparazione. Nonostante l’assenza temporanea per motivi di salute, il presidente ha mantenuto costanti contatti con Sarri, a testimonianza di una relazione diretta e continua. Ora, con il ritorno in campo del patron, l’ambiente Lazio si prepara a vivere un ritiro con la presenza simbolica e operativa del proprio numero uno.