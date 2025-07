Mamadou Baldé saluta Lazio, pronto ad un nuovo capitolo in Spagna

Con il mercato bloccato la Lazio si concentra solo sulle uscite cercando di sfoltire l'organico a disposizione di mister Sarri. Questa mattina attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Mahamdou Baldé al Club Deportivo Tenerife. Il fratello minore di Keita Balde quest'anno aveva fatto l'esordio anche in prima squadra durante la prima fase dell'Europa League contro la Real Sociedad ed il Braga.

Con un post sul proprio profilo Instagram, Mahamadou Baldé ha voluto salutare la Lazio prima di iniziare una nuova avventura in terra iberica:

GRAZIE, LAZIO

OGGI È IL MOMENTO DI SALUTARE UNA TAPPA MOLTO IMPORTANTE DELLA MIA VITA.

VOGLIO RINGRAZIARE DI CUORE TUTTA LA FAMIGLIA DELLA S.S. LAZIO: COMPAGNI, ALLENATORI, STAFF E TIFOSI.

INDOSSARE QUESTA MAGLIA È STATO UN ORGOGLIO E UN COSTANTE MOTIVO DI CRESCITA. PORTERÒ CON ME OGNI MOMENTO VISSUTO IN QUESTO CLUB, OGNI VITTORIA, OGNI SFIDA, OGNI EMOZIONE.

ORA INIZIA UNA NUOVA SFIDA NELLA MIA CARRIERA, MA LA LAZIO AVRÀ SEMPRE UN POSTO SPECIALE NEL MIO CUORE.

GRAZIE DI TUTTO. UNA VOLTA AQUILA, AQUILA PER SEMPRE.