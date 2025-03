Milan e la Lazio: un’analisi degli ultimi confronti

Il Milan ha mantenuto un ottimo record nelle ultime sette sfide di campionato contro la Lazio, rimanendo imbattuto in ben sei di queste occasioni. La squadra rossonera ha saputo dimostrare grande determinazione e solidità difensiva, nonché un buon gioco offensivo, riuscendo a fermare la compagine biancoceleste in molteplici occasioni.

La sconfitta del 24 gennaio 2023

L’unico successo della Lazio contro il Milan nelle ultime stagioni è avvenuto il 24 gennaio 2023, quando i biancocelesti hanno trionfato con un netto 4-0 all’Olimpico. Quella vittoria è stata un’eccezione rispetto ai risultati degli altri incontri, che hanno visto il Milan prevalere o almeno uscire indenne. La prestazione della Lazio in quella partita rimase una delle più convincenti della stagione, ma non è riuscita a segnare una tendenza duratura.

La solidità difensiva del Milan

Il Milan ha sempre mostrato una difesa solida contro la Lazio, che ha faticato a sfondare in numerosi incontri recenti. La squadra rossonera, soprattutto nelle ultime stagioni, ha perfezionato il proprio sistema difensivo, limitando le occasioni avversarie e imponendo il proprio gioco, sia in casa che in trasferta.

Un segno di continuità

Il fatto che il Milan sia rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette confronti contro la Lazio è un chiaro segno della sua continuità e della forza che ha saputo esprimere contro una squadra tradizionalmente difficile. Nonostante la sconfitta pesante del gennaio 2023, il Milan ha dimostrato di avere il controllo sulle sfide contro i biancocelesti, un aspetto che sarà importante nelle future sfide in campionato. Il bilancio degli ultimi confronti tra Milan e Lazio evidenzia la superiorità recente dei rossoneri, con la Lazio che ha faticato a replicare la sua unica vittoria nel gennaio 2023. Questo trend fa ben sperare i tifosi del Milan per i prossimi incontri, mentre la Lazio dovrà lavorare per migliorare la propria performance contro una delle squadre più competitive del campionato.