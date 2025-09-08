Israele-Italia, Kean: “Crediamo nella qualificazione”

L’Italia porta a casa tre punti fondamentali superando Israele 5-4 in una partita spettacolare, fatta di gol, errori e continui ribaltamenti di fronte. Una gara folle ma allo stesso tempo preziosissima per il cammino azzurro nelle qualificazioni mondiali.

Tra i grandi protagonisti della serata c’è Moise Kean, autore di due reti che hanno permesso alla squadra di Gattuso di restare sempre agganciata al match. Al termine della sfida, l’attaccante ha commentato la vittoria ai microfoni della Rai, analizzando una prestazione che conferma la sua importanza crescente all’interno della Nazionale.

Crederci fino all'ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Crediamo nella qualificazione, siamo un'ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto.