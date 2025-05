Calciomercato, un club di Premier League piomba su Mattia Zaccagni

Occhi puntati sul Capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Il calciomercato estivo è alle porta e le società si stanno già muovendo per cercare rinforzi per le proprie rose. L’esterno d’attacco italiano ha destato l’interesse di un club di Premier League.

Zaccagni possibile sostituto di Morgan Gibbs-White

L’attaccante, tra i più richiesti in Europa, secondo quanto riportato da SportsBoom, è stato preso in considerazione dal Nottingham Forest come possibile sostituto di Morgan Gibbs-White, in partenza dal squadra Nuno Espirito Santo. Secondo le ultime voci di mercato infatti l’ex Wolverhampton sarebbe stato sondato da diversi club, tra cui il Manchester City.

Il Nottingham Forest su Zaccagni

L’ex Verona, con 10 reti a segno in questa stagione, insieme ad altri giocatori sarebbe stato valutato per il post-Morgan Gibbs-White, in caso di addio dell’inglese al Nottingham Forest.