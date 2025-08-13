Lazio, oggi le aquile incontreranno l'arbitro La Penna: i dettagli

Il Campionato di Serie A sta per aprire le porte alla stagione 2025/2026, nel frattempo la Lazio si tiene occupata tra sedute di allenamento a Formello ed amichevoli, l'ultima in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00 contro l'Atromitos, inoltre, oggi le aquile svolgeranno una doppia seduta e l'incontro istituzionale con l'arbitro Federico La Penna.

Lazio: l'appuntamento con La Penna

Oggi è una grande giornata per la rosa biancoceleste, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, questo pomeriggio alle ore 16:45 si terrà un incontro con il direttore di gara La Penna al centro sportivo di Formello, previsto dalle procedure UEFA per discutere le regole e i protocolli. Il fischietto della sezione di Roma e la rosa biancoceleste si sono già incontrati in tre occasioni, precisamente in Bologna-Lazio e Torino-Lazio del Campionato 2023/2024 e nel secondo derby della stagione 2024/2025, con un bilancio di una sconfitta, una vittoria ed un pareggio.

Riccardo Pinzani: il referee manager presente all'incontro

Presente all'appuntamento di oggi pomeriggio con il fischietto Federico La Penna sarà anche Riccardo Pinzani, che per tre anni è stato il dirigente AIA ed ora ricopre il ruolo di referee manager della Lazio, vale a dire gestisce i rapporti tra la squadra e gli arbitri. Inoltre, Pinzani ha già svolto alcune riunioni con le aquile in vista della nuova stagione e oggi incontrerà anche la Lazio Women, mentre domani è in programma l'incontro con la Primavera.