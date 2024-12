Oggi l’Europa League, Ajax-Lazio: probabili formazioni

È il giorno di Ajax-Lazio, sfida che inizierà alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena, purtroppo, in assenza dei tifosi biancocelesti. La partita, la sesta di Europa League, risulterà fondamentale nel delineare gli equilibri della classifica a 36 squadre che ha visto quasi sempre la Lazio in solitaria al primo posto. Una vittoria per la Lazio potrebbe significare automatica qualificazione agli ottavi, soprattutto considerando l’ultimo pareggio con il Ludogorets. In più, si tratta della prima sfida in competizioni ufficiali per le due squadre, allenate da due tecnici italiani, rispettivamente Baroni e Farioli.

L’allenamento di ieri

Nella giornata di ieri si è svolto l’allenamento in vista del match ed è stato possibile comprendere qualche idea sulle formazioni. Sicuramente, lato Lazio, molto probabilmente Baroni cambierà 8 elementi rispetto all’incontro con il Napoli, con alcune scelte obbligatorie come Castellanos (costretto a saltare la sfida contro l’Inter) e Rovella (che ha saltato il Napoli per squalifica). Assenti dall’ allenamento, Provedel per influenza (con alternativa Mandas) e Romagnoli per contusione.

