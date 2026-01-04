Lazio-Napoli, Politano: "Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa"

Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli

Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli.

Le dichiarazioni di Politano a Dazn

Ci tenevamo a aprire bene. Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa e siamo stati bravi nel dominare la gara e trovare due gol

Il nostro obiettivo è migliorarci. Non è facile con tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l’Inter.

 

 

