Lazio-Napoli, Politano: "Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa"
Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli.
Le dichiarazioni di Politano a Dazn
Ci tenevamo a aprire bene. Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa e siamo stati bravi nel dominare la gara e trovare due gol
Il nostro obiettivo è migliorarci. Non è facile con tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l’Inter.