Lazio-Napoli, Politano: "Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa"

Matteo Politano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli.

Ci tenevamo a aprire bene. Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa e siamo stati bravi nel dominare la gara e trovare due gol

Il nostro obiettivo è migliorarci. Non è facile con tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l’Inter.