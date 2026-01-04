Conte: "Non abbiamo fatto giocare la Lazio, siamo stati bravi"

Il mister Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli.

Le dichiarazioni di Conte a Dazn

Neres e la prestazione del Napoli

Per Neres bisognerà aspettare domani, deve fare accertamenti perché non è una cosa muscolare, speriamo non sia grave. Devo fare i complimenti ai ragazzi, giocare all'Olimpico contro la Lazio in questo modo, con pulizia tecnica e forza fisica, non è facile. Non abbiamo fatto giocare la Lazio, siamo stati bravi e preparati. partita di livello molto alto oggi.

Lazio-Napoli

Quando si preparano le partite si cerca di esaltare le caratteristiche dei propri calciatori e si cerca di trovare gli spazi, l'intepretazione della gara è stata eccezionale, avessimo fatto un gol di più nessuno avrebeb gridato scandalo, un po' più di cinismo forse ci sta mancando, ma i ragazzi stan facendo molto bene. Difficile che qualcuno potesse pensare che nonostante le assenze e ciò che ci è capitato potessimo fare cose così importanti, aldilà della vittoria. Ora non sarà facile perché giocheremo ogni 3 giorni, speriamo di non doverne pagare le conseguenze.

Mercato