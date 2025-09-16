Giudice Sportivo, le decisioni della 3° giornata: le sanzioni per la Lazio

Come ogni martedì è stato divulgato il comunicato sulle decisioni del Giudice Sportivo relative alla giornata di campionato. La terza giornata di Serie A ha visto andare in scena il derby d’Italia tra Juventus e Inter e i primi scontri come la sfida tra Napoli e Fiorentina o Milan e Bologna. Nell’ultimo turno Lazio affrontato il Sassuolo collezionando la seconda sconfitta in tre giornate da inizio campionato.

Squalifica per Allegri

Nel terzo turno di campionato è stata deliberata dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica e un'ammenda da 10.000 € per Massimiliano allegri che è stato espulso nel finale della sfida contro il Bologna. Una decisione che costringerà il tecnico ad essere assente in panchina per il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese.

Sanzioni per la Lazio

Il Giudice Sportivo ha confermato così la prima sanzione nei confronti di Niccolò Rovella per proteste nei confronti del direttore di gara, come anche la prima sanzione della stagione sia per Adam Marušić che per Reda Belahyane che è stato ammonito per comportamento non regolamentare in campo campo.