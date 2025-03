Fabiani stregato da Durosinmi del Plzen: in programma il primo incontro con l'entourage

La Lazio fa sul serio. Dopo la gara andata per gli ottavi di finale al Doosan Arena contro il Viktoria Plzen, la società biancoceleste sembrerebbe, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, molto interessata al centravanti del club ceco: Rafiu Durosinmi. Classe 2003 di nazionalità nigeriana, il centravanti del Plzen, che ha siglato il goal del pareggio proprio contro i biancocelesti, sembra aver destato l'interesse del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.

Il ds in cerca di un vice-Taty per il futuro

Nonostante i 18 milioni spesi per l'ingaggio di Noslin, l'ex Verona non sta convincendo come sostituto del Taty: a seguito dell'infortunio dell'attaccante argentino, Baroni ha fatto i conti con il giocatore che avrebbe potuto sostituire il titolarissimo Castellanos, e spesso la scelta è ricaduta su Tchaouna, solitamente impegnato in attacco ma sulla fascia destra. Fabiani si guarda intorno e sembra aver mirato il jolly 22enne del Plzen.

L'incontro

Sarebbe infatti in programma un incontro con l'entourage del calciatore, giovedì pomeriggio alle 16 a Plzen all'hotel Vienna House. Il ds biancoceleste proverebbe a chiudere il colpo intorno agli 8-10 milioni per giugno. Dopo non aver passato le visite mediche con l'Einstracht, l'attaccante nigeriano aveva fatto ritorno al Viktoria Plzen, collezionando con la maglia rossoblù solo nove presenze, causa operazione al ginocchio che lo aveva tenuto fuori dal campo da dicembre, in cui ha timbrato un assist e ben cinque goal tra Coppe e campionato.