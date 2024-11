Lazio, il “tabù” bulgaro continua: niente vittorie contro il Ludogorets

Il pareggio contro il Ludogorets in Europa League è l’unico dato negativo per la Lazio, che continua a faticare contro squadre bulgare in competizioni europee. Con il risultato 0-0 ottenuto contro i bulgari, la squadra di Marco Baroni non è riuscita a conquistare la vittoria.

Tre pareggi contro il Ludogorets

Dei quattro incontri senza vittorie, ben tre sono stati contro il Ludogorets. La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime tre partite disputate contro la squadra bulgara, con due pareggi e una sconfitta.

Risultato deludente e difficoltà di vincere contro le squadre bulgare

Il risultato di questa sera è stato davvero deludente perchè, oltre a non meritarlo, la squadra biancoceleste ha dimostrato di avere qualche difficoltà nel vincere contro formazioni bulgare. La squadra capitolina però, è pronta ad affrontare le importanti partite di campionato che ci saranno nelle prossime settimane. Il 5/12 tornerà a sfidare, allo stadio Olimpico, il Napoli in Coppa Italia.