CdS | Lazio, nuovi intrecci sull'acquisto in borsa: spunta un nome

Acquisto in borsa, il mistero in casa Lazio

Negli ultimi giorni, è avvenuto un passaggio di proprietà di 2 milioni e 400 mila azioni della Lazio, pari al 3,55% dell'intero pacchetto azionario, tramite un'unica operazione. Tuttavia, l'identità del nuovo acquirente resta sconosciuta. Il presidente Lotito ha voluto precisare di non aver venduto nulla e che l'acquisto è stato effettuato da una terza parte. Ci si aspettava qualche aggiornamento da parte della Consob, ma, come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, non ci sono state novità. Si ipotizza che si tratti di una mossa speculativa in vista della presentazione del progetto legato allo stadio Flaminio.

Il nome dietro

Dal verbale dell’ultima assemblea dei soci del club biancoceleste è emersa una curiosità riguardante i piccoli azionisti: è apparso un nuovo nome, quello di Lodovico Donà dalle Rose, che possiede circa l’1,2% delle azioni. Donà dalle Rose è legato alla famiglia Marzotto e alla storia della città di Venezia. Rimane però l’incertezza: se l’acquirente non si dichiarerà entro i termini stabiliti, potrebbe trattarsi di un fondo d'investimento. I fondi hanno un limite del 5% prima di dover essere resi pubblici, mentre per i singoli investitori la soglia è del 3%. Se fosse davvero un fondo, rappresenterebbe un evento senza precedenti nell’era Lotito.