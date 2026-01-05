Calciomercato Lazio, proposto Fazzini per rinforzare il centrocampo

Nel quadro del calciomercato invernale, il nome di Jacopo Fazzini si inserisce come possibile soluzione giovane e duttile per il centrocampo. Classe 2003, il giocatore è considerato un profilo interessante per qualità tecniche e margini di crescita, caratteristiche che la dirigenza biancoceleste continua a monitorare con attenzione.La Fiorentina, impegnata in una ristrutturazione della rosa, avrebbe sondato il terreno proponendo il calciatore a diversi club, tra cui proprio la Lazio.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Lazio lavora su una mezzala. Dopo la cessione, ufficializzata, di Castellanos al West Ham e il possibile addio di Guendouzi al Fenerbahce, la società biancoceleste sta valutando un nuovo possibile colpo a centrocampo. Oltre al nome di Loftus-Cheek del Milan, è in ballo un intreccio con il Bologna e la Fiorentina. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni la Viola ha offerto Fazzini sia a Formello che al club rossoblù, che potrebbe prendere l'ex Empoli (che però non vorrebbe lasciare Firenze dopo pochi mesi) al posto di Fabbian. Proprio quest'ultimo è nel mirino della Lazio.

Un nome che torna di moda

Lotito e Fabiani già un anno fa, sempre a gennaio, avevano mostrato un forte interesse per il giovane centrocampista, poi saltato a causa di una richiesta ritenuta troppo alta dalla dirigenza di 15 milioni di euro (così come quello di Casadei). Alla fine è arrivato Belahyane, ora poco considerato da Sarri e in uscita. La Lazio questa volta osserva con attenzione, pronta a inserirsi solo se le condizioni dovessero diventare favorevoli.