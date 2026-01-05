Corriere dello Sport: "Guendouzi è in partenza"

«Altri due-tre elementi chiedono la cessione». L’avvertimento di Sarri pesa più dei profili di alto livello richiesti alla dirigenza.

Tra questi figura Guendouzi, seguito con insistenza dal Fenerbahçe (che ha già un’intesa con il centrocampista) e dal Galatasaray, coinvolti nel possibile incrocio con Raspadori.

Il francese è finito anche nei radar dell’Atletico Madrid, inizialmente interessato a Tavares e successivamente proprio a lui. Raspadori ha una valutazione di 22 milioni, mentre Lotito parte da 35 (per incassarne 30) per Guendouzi.

Guendouzi e gli scenari di calciomercato

Trovare un accordo non è semplice. Il giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport, spinge per partire e la Lazio ha aperto alla cessione verso la Turchia (il Fenerbahçe può arrivare a 27 milioni), la Liga o la Premier League (in passato c’era il Sunderland): “Richieste ufficiali dal Fenerbahçe non ne abbiamo ricevute, ad oggi è un giocatore della Lazio, questo non significa che la Lazio non valuta offerte, anche perché dobbiamo sentire il volere del giocatore, così come abbiamo fatto per Castellanos”, come detto ieri dal DS Fabiani.

Le parole di Fabiani e il progetto Lazio

Il progetto non nasce ora, ma dopo alcune cessioni rilevanti come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, una fase in cui servivano idee», ha spiegato il diesse Fabiani prima di Lazio-Napoli. Confermata la sostituzione di Taty:

«Se oggi arrivano richieste significa che le scelte stanno funzionando. Taty sarà rimpiazzato, così come ogni eventuale uscita dovrà essere compensata per garantire continuità al percorso di crescita e restare competitivi negli anni futuri».