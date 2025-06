Lazio: il programma delle amichevoli, ecco quando le aquile affronteranno Turchia e Inghilterra

Il Campionato è finito da poco ma si sente già la mancanza della Lazio, fortunatamente tra circa un mese le aquile scenderanno di nuovo in campo, stavolta per affrontare le squadre turche e inglesi nelle amichevoli in modo da prepararsi al meglio per il Campionato della stagione 25/26, che il 24 agosto vedrà l'incontro tra la Lazio e il Como al Sinigaglia.

Il programma delle amichevoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il mister Maurizio Sarri farà dei test con la Primavera al centro sportivo di Formello e il 26 luglio si scenderà in campo contro l'Avellino. Il 30 luglio si disputerà l'incontro con il Galatasaray e il 2 agosto la Lazio dovrà affrontare il Fenerbahce. Il 9 agosto la squadra biancoceleste si recherà in Inghilterra per disputare l'amichevole contro il Burnley, club interessato a Taty, e il 16 agosto si andrà a Rieti per affrontare l'Olympiacos.

Nella pagina successiva il mister Maurizio Sarri sulla rosa biancoceleste