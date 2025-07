Immobile: “Ritorno alla Lazio? Non c’è stata possibilità…”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il nuovo attaccante del Bologna Ciro Immobile ha parlato della Nazionale e degli obbiettivi da raggiungere con la sua nuova squadra; il bomber italiano ha anche risposto ad una domanda su un possibile ritorno alla Lazio.

Immobile - Fraioli

Ritorno alla Lazio? La risposta di Immobile

Una possibilità di tornare alla Lazio? No, non c'è stata. Quello che abbiamo fatto insieme, quello che mi ha dato la città di Roma, sono ricordi che mi porto dentro e nessuno me li potrà mai togliere.

Gli obbiettivi da raggiungere con il Bologna

Con il Bologna è stato un bell'inizio, forte, c'è entusiasmo ed è contagioso. In Turchia ho fatto una esperienza molto importante, ho chiuso l'anno con 20 gol anche con qualche problema fisico nella seconda parte dell'anno, abbiamo anche alzato un trofeo e non è mai scontato. Quest'anno ho ricominciato con l'entusiasmo di un ragazzino. Qual è l'obiettivo? Di confermarsi ancora una volta: conta la continuità nel calcio. Io ho lavorato tutta l'estate per trovare una soluzione che mi possa fare gioia e qualche soddisfazione, senza pensare all'età. Ho sempre creduto che col lavoro si possono raggiungere risultati importanti: siamo partiti bene, ho fatto diversi allenamenti, ho fatto due amichevoli e ho fatto gol. Una classifica degli obiettivi? La conferma del Bologna in Europa al primo posto: vorrebbe dire fare una stagione importante a livello di squadra, da 65 punti o più. Poi direi fare tanti gol, tornare in Nazionale, vincere la classifica marcatori. È ovvio che se vinci la classifica marcatori... automaticamente dovresti andare al Mondiale.

La Nazionale Italiana