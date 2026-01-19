Lazio-Como, Fabregas nel pre: "Sarri incredibile. Vi spiego la formazione"
Ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Como, l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato la sfida di questa sera.
Le parole di Fabregas nel pre-partita di DAZN
Oggi si gioca uguale, non c'è differenza. La Lazio difende in modo chiaro e proviamo a fare una cosa diversa, non abbiamo esterni e trovare la scelta giusta per avere freschezza in panchina. Jesus Rodriguez giocherà a destra e Baturina a sinistra. Siamo ragazzi giovani che vogliamo far bene, sono la mai energia e io provo ad essere la loro dobbiamo essere sempre motivati, ci sono tante partite fino a metà febbraio, siamo motivati, siamo con una buona dinamica di gioco però giocando bene e questo è la cosa più importante. Oggi è difficile perchè la Lazio è una squadra importante
Sarri
Incredibile, è stato un allenatore che mi ha insegnato tanto, ha una maniera molto particolare di attaccare e difendere, quando ci sono allenatore da cui poter imparare e che fanno cose diverse è speciale. Anche sotto l'aspetto umano ho avuto sempre un gran rapporto.