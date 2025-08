Si avvicina il rinnovo di contratto per Romagnoli: le novità

A seguito di un periodo caratterizzato da un rapporto altalenante tra Alessio Romagnoli e la società biancoceleste, ora qualcosa sembra essere cambiato: il difensore centrale vuole rimanere alla Lazio e il rinnovo sembrerebbe dietro l'angolo.

Romagnoli: l'importanza che ha nella difesa di Sarri

Come riporta il sito La Notizia Sportiva, è stato proprio l'arrivo di Sarri a far tornare il buon umore tra società e difensore. Per il tecnico toscano, infatti, Romagnoli ha un'importanza fondamentale nella sua idea di difesa.

Nonostante tutto, però, a causa del blocco del mercato imposto dalla FIGC, ancora non potrà essere messo nero su bianco il nuovo contratto di Romagnoli… ma questo non ha impedito alle due parti di accordarsi verbalmente.

Il nuovo contratto

Importante resta l'accordo sull'ingaggio: ad oggi, infatti, l'ex Milan percepisce circa 2,8 mln di euro e vorrebbe arrivare a 3 mln. Questa richiesta, però, non andrebbe a migliorare l'attuale situazione finanziaria della società biancoceleste. Per questo motivo, Lotito starebbe valutando una situazione alternativa: prolungare il contratto per alleggerire l'ingaggio annuo.