Calciomercato Lazio| In chiusura Cancellieri al Parma: la modalità dell’operazione

La Lazio sta cercando di velocizzare alcune cessioni per poi poter operare in entrata. Uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Matteo Cancellieri: l’esterno biancoceleste classe 2002 ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, ma in queste ore, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Parma si è avvicinato molto a chiudere l’operazione. Anche Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti a riguardo. Questa la situazione

Il punto di Gianluca Di Marzio su Cancellieri

Scatto importante da parte del Parma per Matteo Cancellieri. Le parti, infatti, sono vicinissime. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il club ha battuto una concorrenza ricca e agguerrita per assicurarsi le prestazioni del classe 2002.



Il Tweet

Il punto di Pedullà

Cancellieri, il Parma ha accumulato un vantaggio: paga il prestito (senza obbligo) e tutto l’ingaggio. La Lazio per Cancellieri ha memorizzato la proposta del Parma e aspetterà ancora qualche ora per capire se si può fare con obbligo.