Lazio, lo sponsor come chiave per sbloccare il mercato

L’attesa di un main sponsor decisivo

La Lazio continua a muoversi tra i vincoli imposti dalla Covisoc, che hanno congelato il mercato estivo. Un contratto con un nuovo main sponsor rappresenterebbe la via più rapida per riacquistare margini di manovra. Da settimane il presidente Claudio Lotito è impegnato in trattative: a inizio agosto erano in corso contatti con due aziende straniere del settore tech, pronte a garantire un introito stimato tra i 6 e i 7 milioni.

Trattative in corso e tempi di chiusura

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime settimane sarebbe spuntato un altro marchio, già in passato legato al club attraverso rapporti commerciali. L’obiettivo di Lotito era concludere l’intesa prima della gara d’esordio contro il Como, ma la firma potrebbe arrivare solo a fine agosto o, al più tardi, nei primi giorni di settembre. L’intenzione resta quella di assicurarsi un contratto pluriennale con entrate minime di 5 milioni di euro a stagione, fondamentali per rilanciare le strategie sul mercato.