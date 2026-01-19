Lazio-Como, Sarri: "Arbitri, mercato, ambiente? Basta alibi, bisogna andare oltre"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara contro il Como, che è terminata con la sconfitta della rosa biancoceleste per 0-3.

Andare in svantaggio dopo 2 minuti con un palleggio così è dura, il primo tempo ci sono entrati 3 volte in area e ci hanno fatto 2 gol, poi abbiamo avuto una palla per riaprire la partita con Cancellieri. Il primo tempo abbiamo fatto meno peggio del risultato che lascia pensare arrivato nel primo tempo. Nel secondo tempo cercavamo di attaccare forte, gli bastava un episodio, non abbiamo avuto questa forza e lì è finita. Bisogna riconoscere le qualità di palleggio e prendere gol da una squadra che nasconde la palla ci ha condizionato un po’ la partita. Bisogna azzerare alibi perché arbitri, mercato, l’ambiente, basta, bisogna andare oltre. La squadra dovrebbe volarci sopra, penso che siamo stati condizionati e questa è la nostra responsabilità.