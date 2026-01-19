Lazio-Como, Sarri a Dazn: “Sconfitta che dà frustrazione. Il mercato…”

Lezione di calcio del Como che ha dominato sulla Lazio, il risultato di 0-3 parla chiaro. La partita di oggi è lo specchio della situazione che c’è attorno al gruppo squadra. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha parlato così del match.

Prendere gol dopo due minuti contro una squadra come il Como rende la gara dura. Nel primo tempo non abbiamo fatto nemmeno male, ma sono entrati tre volte in area prendendo due gol e un rigore a difesa schierata. Sul 2-0 abbiamo avuto un’occasione per riaprire la partita, poi preso con il terzo gol la partita è finita. Nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa, dopo è finita. Loro hanno grande facilità nel tenere palla e diventa tutto più difficile. Penso che la partita sia molto condizionata dal gol preso dopo due minuti, tra l’altro con un attacco sulla profondità su cui abbiamo lavorato tutta la settimana. Questo è difficile da capire per una difesa attenta come la nostra. Il differenziale tecnico c’era, ma potevamo mascherarlo molto meglio. Fa male, è una sconfitta che dà frustrazione. Ci sono stati episodi che hanno indirizzato la gara e non siamo stati bravi a rimetterla in linea. Bisogna azzerare e ripartire, inutile star qui a piangere su questa partita.