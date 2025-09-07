Italia-Israele: Gattuso conferma l'attacco ma vuole più equilibrio
Dopo la goleada contro l'Estonia, l'Italia tornerà in campo contro Israele e dovrà confermare quanto fatto venerdì scorso.
Gli azzurri contro l'Estonia hanno dimostrato che si può ancora ambire al Mondiale, ma è fondamentale essere più equilibrati. Gattuso questo lo ha capito subito ed è propenso, come riporta Tgcom24, a cambiare - soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento - la formazione vista venerdì.
L'Italia è chiamata a vincere contro la squadra del ct Ben Shimon, che precede la nostra nazionale grazie ad una partita in più.
Le novità
A rimanere presenti saranno sicuramente Kean e Retegui, protagonisti di un'ottima prestazione contro l'Estonia. Per questo motivo, Gattuso potrebbe confermare il modulo 4-4-2.
Con Israele, infatti, sarà determinante rimanere attenti e concentrati e potrebbe essere possibile grazie alle certezze azzurre come Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa; Tonali e Barella a centrocampo. In attacco, invece, la situazione è più complicata: sarebbe meglio fare a meno di uno tra Zaccagni e Politano, così da far entrare in campo giocatori capaci di coprire.
Le probabili formazioni
Le scelte sono due:
- Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Cambiaso; Kean, Retegui.
- Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Locatelli, Barella, Tonali, Politano, Retegui, Kean.