Milinkovic Savic e l'incontro con un ex biancoceleste: ecco chi è
Poco fa l'ex centrocampista biancoceleste ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritraeva con un altro ex della Lazio: ecco di chi si tratta
Depositphotos
Milinkovic Savic non è mai stato dimenticato dai tifosi della Lazio. Neanche lui ha mai dimenticato loro e tantomeno la squadra. Su Instagram, infatti, ha deciso di postare una foto che lo ritrae con Senad Lulic.
La storia Instagram
Ciò che l'ex biancoceleste ha postato poco fa è sicuramento importante per i tifosi della Lazio, i quali sono sempre più convinti dell'amore che il centrocampista serbo continua a provare nei confronti della sua ex squadra.
Di parole non ce ne sono molte, anzi, ma due emoji bastano per far riaffiorare molti ricordi:
🦅.