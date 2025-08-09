Milinkovic Savic e l'incontro con un ex biancoceleste: ecco chi è

Poco fa l'ex centrocampista biancoceleste ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritraeva con un altro ex della Lazio: ecco di chi si tratta

Simona Nicoli /
Depositphotos
Milinkovic Savic non è mai stato dimenticato dai tifosi della Lazio. Neanche lui ha mai dimenticato loro e tantomeno la squadra. Su Instagram, infatti, ha deciso di postare una foto che lo ritrae con Senad Lulic.

La storia Instagram

Ciò che l'ex biancoceleste ha postato poco fa è sicuramento importante per i tifosi della Lazio, i quali sono sempre più convinti dell'amore che il centrocampista serbo continua a provare nei confronti della sua ex squadra.

Di parole non ce ne sono molte, anzi, ma due emoji bastano per far riaffiorare molti ricordi: 

🦅🩵.

La foto

Milinkovic Savic e Lulic
Milinkovic Savic e Lulic
