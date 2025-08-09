IL VIDEO, Lino della Corte sui social: "Ultimo evento della prima parte della stagione"

Sui propri profili social, Lino Della Corte, ha deciso di mostrare come è stato l'ultimo lancio del giro estivo in vista dei prossimi eventi di speed: la Coppa del Mondo e il Campionato Europeo in Austria.

L'evento immortalato dal paracadutista italiano è avvenuto nel Parco Archeologico di Ostia Antica.

Ecco le sue parole.

Le parole di Della Corte

Ostia Antica

Ultimo evento della prima parte della stagione prima di partire per la Coppa del Mondo e Campionato Europeo in Austria di Speed. Un grazie speciale a ENAV ROMA RADAR per averci fatto saltare a fianco all’aeroporto di Roma Fiumicino. All’ENAC direzione aeroportuale di Roms Fiumicino, al Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica per averci dato la possibilità te di atterrare in un posto magico. Un grazie al mio amico Eugenio Marchina per chiamarmi sempre per eventi super… un grazie ad Arianna e Manu e a tutto il team e Staff che mi ha accompagnato in una stagione memorabile.

Il video