IL VIDEO, Lino della Corte sui social: "Ultimo evento della prima parte della stagione"

Il paracadutista, Lino Della Corte, ha immortalato l'ultimo evento prima della Coppa del Mondo e del Campionato Europeo di Speed.

Simona Nicoli /
Lino Della Corte
Lino Della Corte

Sui propri profili social, Lino Della Corte, ha deciso di mostrare come è stato l'ultimo lancio del giro estivo in vista dei prossimi eventi di speed: la Coppa del Mondo e il Campionato Europeo in Austria.

L'evento immortalato dal paracadutista italiano è avvenuto nel Parco Archeologico di Ostia Antica.

Ecco le sue parole.

Le parole di Della Corte

Ostia Antica 
Ultimo evento della prima parte della stagione prima di partire per la Coppa del Mondo e Campionato  Europeo in Austria di Speed.  Un grazie speciale a  ENAV ROMA RADAR per averci fatto saltare a fianco all’aeroporto di Roma Fiumicino. All’ENAC direzione aeroportuale di Roms Fiumicino, al Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica per averci dato la possibilità te di atterrare in un posto magico. Un grazie al mio amico Eugenio Marchina per chiamarmi sempre per eventi super… un grazie ad Arianna e Manu e a tutto il team e Staff che mi ha accompagnato in una stagione memorabile. 
Il video

