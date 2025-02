La Lazio di Baroni è ad un passo dal record in trasferta

In questa stagione di Serie A, la Lazio sta dimostrando una straordinaria solidità in trasferta, essendo l’unica squadra che non ha ancora pareggiato lontano dallo stadio Olimpico. Con sette vittorie e cinque sconfitte, i biancocelesti stanno vivendo una stagione lontano da casa davvero positiva, confermando la forza della loro strategia di gioco lontano da Roma.

Possibile record

Un dato interessante è che la Lazio potrebbe estendere questo rendimento vincente anche nei prossimi match fuori casa. Infatti, la squadra di Marco Baroni è a un passo dal raggiungere un risultato che non si verificava dal 2022: vincere tre partite consecutive in trasferta in campionato. Se riuscissero a farlo, sarebbe la prima volta da quel periodo tra settembre e novembre 2022, quando i biancocelesti si erano imposti in quattro occasioni di fila lontano da casa.

Quella di questa anno è una Lazio che punta in alto

Questa continuità sarebbe un segnale importante per la Lazio, che sta cercando di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il rendimento esterno potrebbe rivelarsi un fattore chiave nel cammino verso gli obiettivi stagionali, dimostrando che la squadra è in grado di esprimersi al meglio anche lontano dalle mura amiche.